Москва3 ноя Вести.Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил решение не вызывать игрока "Зенита" Максима Глушенкова на ноябрьские товарищеские матчи. Причины он назвал в интервью информационной службе "Вести".

Конкретно, если говорить про Глушенкова, то нет, на этом сборе его не будет. А почему не будет? Ну, давайте так. Я много раз, тысячи раз уже говорил, говорю и буду говорить, что за сборную должны играть игроки, которые хотят. Хотят не на словах, а хотят на деле, которые это показывают не только на словах, когда говорят, что да, мы хотим играть за сборную. Да, сборная – это честь, сборная, там еще что-то, но это надо показывать на поле, не только перед камерами или журналистами заявил Карпин

Он также прокомментировал слухи о том, что Глушенков недоволен взаимодействием с партнерами по команде.

Что значит доволен, недоволен? Давайте так, если уж пошел такой разговор, то дело не в его там каких-то недоработках, а в нежелании. Если даже футболисты, партнеры по команде тебе об этом говорят, высказывают, то, мне кажется, что еще тогда нужно? Что еще нужно доказывать или показывать? сказал Карпин

Ранее сообщалось, что тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным объявил расширенный состав команды на ноябрьские товарищеские матчи, в который не попал Максим Глушенков.