Карпин назвал 2022 год самым сложным в период отстранения Карпин: 2022 год – самый сложный для сборной России в период отстранения

Москва3 ноя Вести.Самым сложным для сборной РФ по футболу в период отстранения от участия в официальных международных соревнованиях был 2022 год. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.

Нас отстранили в марте … 22-й год, наверное, был самым сложным, то есть было непонимание у всех вообще, что происходит. И, наверное, вот это был самый сложный период … Первая стадия непонимания, вторая стадия принятия. Была третья стадия … приедания, наверное, так бы назвал это … Сейчас есть стадия понимания и ответственности сказал он

Ранее сообщалось, что тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным объявил расширенный состав команды на ноябрьские товарищеские матчи, в который не попал Максим Глушенков.