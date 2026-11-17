В РФС назвали 2026 год непростым для сборной России РФС: 2026 год был непростым для сборной России по футболу

Москва17 ноя Вести.2026-й год стал сложным для сборной России по футболу, так как команда была вынуждена играть матчи не в рамках регулярной соревновательной практики. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Несмотря на непростой год, в РФС довольны качеством игры сборной России и хорошо оценивают ее результаты.

Это был сложный, непростой год. Во-первых, мы все равно были вынуждены играть товарищеские матчи, матчи не в рамках регулярной соревновательной практики. Во-вторых, был эксперимент со стороны FIFA, когда было увеличенное сложное окно в сентябре-октябре, тем не менее нам удалось большое количество разноплановых и сильных соперников, в том числе участников Чемпионата мира, привести в Россию и сыграть с ними, в том числе и на их домашних стадионах… Качеством игры команды мы довольны, оцениваем результат на хорошем уровне сказал Митрофанов

17 ноября сборная России по футболу одержала победу в последнем матче года с национальной командой Венесуэлы в Краснодаре. Победу принес полузащитник Алексей Миранчук, который дважды поразил ворота соперника на 59-й и 75-й минуте.