"Родина" одержала вторую победу в сезоне РПЛ "Родина" обыграла "Факел" со счетом 1:0 в матче РПЛ

Москва24 окт Вести.Московский футбольный клуб "Родина" одержал победу над воронежским "Факелом" в матче 12-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Воронеже, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол забил с пенальти нападающий Герман Онугха на 43-й минуте.

На 74-й минуте произошла потасовка с участием нескольких спортсменов из обеих команд. По ее итогам желтые карточки получили Онугха и Руслан Фищенко из "Родины", а также игрок "Факела" Антон Ковалев.

"Родина" одержала вторую победу в чемпионате, сейчас команда располагается на 15 месте в турнирной таблице. "Факел" опустился на последнюю, 16-ю строчку.