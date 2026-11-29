"Родина" победила "Оренбург" вышла из "зоны вылета" в РПЛ, обойдя "Локомотив" Футболисты "Родины" победили на выезде "Оренбург" в матче 16-го тура РПЛ

Москва29 ноя Вести.Футболисты московской "Родины" одержали волевую победу над "Оренбургом" в выездном матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и поднялись из "зоны вылета" в турнирной таблице.

Встреча прошла в воскресенье, 29 ноября, в Оренбурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу столичной команды. Решающий мяч забил Герман Онугха на 85-й минуте, а также голом у победителей отметился Микаэль Наде (80). У хозяев отличился Хорди Томпсон с пенальти (41).

"Родина", которая перед началом тура шла на предпоследнем 15-м месте в таблице РПЛ, набрала 15 очков и поднялась на 13-ю строчку, обойдя тольяттинский "Акрон" (12) и московский "Локомотив" (14). "Оренбург" (17 очков) замыкает первую десятку таблицы.

Ранее на неделе "Оренбург" обыграл московский "Спартак" (1:0) в матче группового этапа Кубка России, а "Родина" уступила по пенальти казанскому "Рубину" (1:1, 0:3) и вылетела из турнира.