"Спартак" сохранил лидерство в группе Кубка России и сыграет с ЦСКА в плей-офф

"Спартак" проведет два дерби с ЦСКА в 1/4 финала Кубка России "Спартак" сохранил лидерство в группе Кубка России и сыграет с ЦСКА в плей-офф

Москва26 ноя Вести.Футболисты московского "Спартака" проиграли на выезде "Оренбургу" в матче заключительного шестого тура группового этапа Кубка России в пути РПЛ, но сохранили за собой лидерство в таблице квартета.

Встреча группы A прошла 26 ноября в Оренбурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил на 66-й минуте Ренат Голыбин.

"Оренбург" сравнялся со "Спартаком" по очкам (по 13 баллов), но уступил лидерство в группе по итогам личных встреч и из-за худшей разницы мячей.

В 1/4 финала плей-офф пути РПЛ "Спартак" встретится в московском дерби с ЦСКА. Матчи пройдут в весенней части сезона. "Красно-белые" являются действующими обладателями Кубка страны.

"Оренбург" пробился в 1/4 финала со второго места в группе и поспорит за выход в полуфинал пути РПЛ с "Ростовом".