Футболисты "Спартака" обыграли "Рубин" и вышли в плей-офф Кубка России Московский "Спартак" пробился в плей-офф Кубка России в пути РПЛ

Москва28 окт Вести.Московский "Спартак" досрочно оформил выход в 1/4 финала Кубка России по футболу в пути РПЛ, переиграв в казанский "Рубин" в матче пятого тура группового этапа.

Встреча группы A прошла 28 октября в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Победу "красно-белым" принес гол Игоря Дмитриева на 7-й минуте.

"Спартак" набрал 13 очков в пяти матчах и идет на первой строчке в таблице группы. "Красно-белые" уже точно не опустятся ниже второго места в квартете. В настоящее время вторым идет "Оренбург" (10 очков), обыгравший в среду дома московскую "Родину" со счетом 2:1. Уральская команда также вышла в плей-офф. "Рубин" (4 очка) занимает в группе третье место, а "Родина" (3 очка) идет последней четвертой.

Ранее 25 октября "Спартак" потерпел поражение от ЦСКА в дерби в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 0:2.

В рамках группы D путевку в 1/4 финала пути РПЛ завоевал "Ростов". Донская команда разгромила 28 октября дома тольяттинский "Акрон" со счетом 6:1 и набрала 12 очков. "Ростов" потерпел только одно поражение в пяти матчах в группе, где его соперниками кроме "Акрона" являются также московские ЦСКА и "Локомотив". "Желто-синие" обеспечили себе первое место в квартете.