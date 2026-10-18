"Спартак" одержал победу над "Рубином" и поднялся на 3-е место в РПЛ

Два мяча Даку вывели "Спартак" на третью строчку РПЛ после победы "Спартак" одержал победу над "Рубином" и поднялся на 3-е место в РПЛ

Москва18 окт Вести.Московский "Спартак" одержал победу над казанским "Рубином" в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Лукойл Арене" в Москве и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, игру посетил 33 351 зритель.

В составе красно-белых голы забили Пабло Солари на 18-й минуте, Манфред Угальде на 43-й, а также Мирлинд Даку, отличившийся на 65-й и 90-й минутах.

Даку перешел в "Спартак" из "Рубина" в начале августа. Для албанского форварда эти мячи стали первыми за московский клуб с игры в чемпионате России. До этого на его счету был один гол в РПЛ за "Спартак": в матче с "Оренбургом" (1:1) он реализовал пенальти.

После встречи с "Рубином" общее число зрителей, посетивших домашний стадион "Спартака" с момента его открытия, превысило 5 млн человек. Арена была открыта в 2014 году и рассчитана более чем на 45 тыс. зрителей.

Благодаря этой победе "Спартак" набрал 23 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице. "Рубин" продлил серию без побед в РПЛ до пяти матчей. Казанская команда с 12 очками занимает 10-ю строчку.

В следующем туре "Спартак" 25 октября на выезде сыграет с ЦСКА.

Ранее сообщалось, что "Зенит" одержал победу в матче с "Ахматом" и вышел на первое место в РПЛ.