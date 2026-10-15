Два гола Даку помогли "Спартаку" выиграть у "Родины" в Кубке России

Дубль Даку помог "Спартаку" победить "Родину" в Кубке России Два гола Даку помогли "Спартаку" выиграть у "Родины" в Кубке России

Москва15 окт Вести.В четвертом туре группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу московский Спартак выиграл у столичной "Родины" со счетом 4:2, что позволило "красно-белым" набрать 10 очков и обеспечить первое место в турнирной таблице группы A.

В составе "Спартака" дублем отметился Мирлинд Даку на 48-й и 64-й минутах матча. Кроме того, мячи также забили Маркиньос (25 минута) и Манфред Угальде (90+8, с пенальти). При этом в ходе встречи не смог реализовать пенальти полузащитник красно-белых Эсекьель Барко. У "Родины" отличились Магомедхабиб Абдусаламов и Герман Онугха.

"Спартак" гарантировал себе выход в плей-офф Кубка России. "Родина" с 3 очками занимает последнее четвертое место в группе.