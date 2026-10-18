"Зенит" одержал победу в матче с "Ахматом" и вышел на первое место в РПЛ "Зенит" обыграл "Ахмат" со счетом 3:2 и возглавил турнирную таблицу РПЛ

Москва18 окт Вести.Петербургский "Зенит" одержал домашнюю победу над грозненским "Ахматом" в матче 11-го тура Альфа-банк — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на "Газпром Арене" завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

В составе "Зенита" голами отметились Максим Глушенков (62-я минута) и Джон Джон (90-я). Еще один мяч на 47-й минуте в свои ворота отправил защитник "Ахмата" Арсен Адамов. У гостей отличились Лечи Садулаев (25) и Мохамед Конате (86).

Для петербуржцев эта победа стала четвертой подряд. "Зенит" вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. Команда опережает "Краснодар", а также московские "Динамо" и ЦСКА на два очка — при этом армейцы и динамовцы проведут очный матч позднее в воскресенье.

"Ахмат" под руководством Станислава Черчесова располагается на 13-м месте с 11 очками. В следующем туре "Зенит" 25 октября примет махачкалинское "Динамо", а "Ахмат" 23 октября дома сыграет с "Оренбургом".