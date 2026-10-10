"Зенит" победил "Краснодар" со счетом 3:2 и возглавил турнирную таблицу РПЛ

Дубль Глушенкова помог "Зениту" одолеть "Краснодар" "Зенит" победил "Краснодар" со счетом 3:2 и возглавил турнирную таблицу РПЛ

Москва10 окт Вести.Петербургский "Зенит" одержал победу над "Краснодаром" в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

В составе петербуржцев дубль оформил Максим Глушенков, забивший на 40-й минуте и в компенсированное время первого тайма. Еще один мяч на 53-й минуте забил Александр Соболев.

У "Краснодара" отличились Жоау Батчи на 55-й минуте и Джон Кордоба на 71-й. На 80-й минуте с поля удалили Витора Тормену.

После десяти туров обе команды имеют по 21 очку, однако "Зенит" занимает первую строчку благодаря победе в личной встрече. Для петербуржцев победа стала третьей подряд. "Краснодар" же потерпел первое поражение в сезоне и продлил безвыигрышную серию до четырех матчей.

В следующем туре "Зенит" 18 октября сыграет дома с грозненским "Ахматом", а "Краснодар" днем ранее встретится в Москве с "Локомотивом".

Ранее сообщалось, что "Локомотив" обыграл воронежский "Факел" со счетом 5:0.