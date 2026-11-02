"Зенит" возглавил турнирную таблицу РПЛ после победы над "Крыльями Советов"

Дубль Соболева помог "Зениту" разгромить "Крылья Советов" "Зенит" возглавил турнирную таблицу РПЛ после победы над "Крыльями Советов"

Москва2 ноя Вести.Матчем в Самаре между местными "Крыльями Советов" и "Зенитом" из Санкт-Петербурга завершилась программа 13-го тура чемпионата России по футболу. Команда Сергея Семака одержала гостевую победу со счетом 3:0.

В первом тайме был забит лишь один мяч. Александр Соболев реализовал пенальти (26-я минута). После перерыва форвард сине-бело-голубых оформил дубль. Это произошло на 67-й минуте.

Финальную точку в игре поставил Артем Карпукас, отличившийся на 73-й минуте.

"Зенит" вновь возглавил турнирную таблицу РПЛ. В его активе 30 очков. На второй строчке располагается московское "Динамо" (28 баллов). Тройку лучших замыкает столичный ЦСКА (26).

В следующем туре сине-бело-голубые примут в Санкт-Петербурге "Ростов", а "Крылья Советов" дома встретятся с "Оренбургом".