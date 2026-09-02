"Зенит" разгромил махачкалинское "Динамо" со счетом 3:0 в Кубке России Дубль Соболева принес "Зениту" победу над махачкалинским "Динамо"

Москва2 сен Вести.Петербургский "Зенит" уверенно обыграл махачкалинское "Динамо" со счетом 3:0 в матче третьего тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу. Встреча группы C прошла в Санкт-Петербурге.

В составе "Зенита" дубль оформил Александр Соболев, забивший на 11-й и 38-й минутах, а финальную точку поставил Александр Ерохин на 85-й минуте. Благодаря своим голам, Соболев повторил рекорд Олега Веретенникова по числу забитых мячей в Кубке России, достигнув отметки в 24 гола за 46 матчей.

После этой победы "Зенит" набрал 8 очков и вышел в лидеры группы C. "Динамо", потерпев третье поражение подряд, с одним баллом занимает последнее место. В следующем туре 14 октября команды вновь встретятся в Каспийске.