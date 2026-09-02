Москва2 сен Вести.Нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев в матче третьего тура группового этапа "пути РПЛ" Кубка России против махачкалинского "Динамо" форвард оформил дубль, что позволило ему сравняться с легендарным Олегом Веретенниковым по числу забитых мячей в этом турнире.

Теперь на счету обоих снайперов по 24 гола в Кубке России. 29-летний Соболев выступает за "Зенит" с 2024 года, до этого он защищал цвета московского "Спартака", самарских "Крыльев Советов" и томской "Томи". В его коллекции – титул чемпиона России сезона-2026, а также Кубок и Суперкубок страны.

Олег Веретенников, которому сейчас 56 лет, большую часть карьеры провел в волгоградском "Роторе", с которым дважды становился серебряным призером чемпионата России и финалистом Кубка. Также на его счету 2 гола в Кубке СССР.