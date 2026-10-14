"Зенит" одержал победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 2:1 "Зенит" обыграл махачкалинское "Динамо" со счетом 2:1 в матче Кубка России

Москва14 окт Вести.В матче четвертого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России петербургский "Зенит" обыграл махачкалинское "Динамо" со счетом 2:1.

У победителей забили Кевин Андраде (37-я минута) и Амир Мусаев (65), для которого этот гол стал дебютным за основную команду "сине-бело-голубых". У хозяев отличился Гамид Агаларов (5, с пенальти).

Победа принесла "Зениту" 11 очков и укрепила его лидерство в квартете. "Динамо" с одним очком осталось четвертым. Второе место у калининградской "Балтики", третье у самарских "Крыльев Советов" – у обеих команд по шесть очков.

В следующем туре, 29 октября, махачкалинцы на выезде сыграют с "Крыльями Советов", а "Зенит" в тот же день встретится в гостях с "Балтикой".

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