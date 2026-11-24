"Зенит" выиграл все свои матчи в группе в Кубке России по футболу

"Зенит" победил "Крылья Советов", выиграв все матчи в группе Кубка России "Зенит" выиграл все свои матчи в группе в Кубке России по футболу

Москва24 ноя Вести.Футболисты петербургского "Зенита" завершили групповой этапа Кубка России в пути РПЛ с шестью победами в шести матчах.

В матче заключительного шестого тура в группе C петербургская команда 24 ноября обыграла на своем поле самарские "Крылья Советов" со счетом 1:0. Единственный мяч забил на 37-й минуте Вендел.

"Зенит" одержал шесть побед, но не смог закончить групповой турнир со 100-процентным результатом. Петербургская команда набрала 17 очков, так как одну из побед одержала только в серии послематчевых пенальти.

"Зенит" в 1/4 финала Кубка России в пути РПЛ сыграет со второй командой из группы B, это место может занять либо московское "Динамо", либо "Краснодар". "Крылья Советов" (9 очков) пока занимают второе место в группе C, но судьба их выхода дальше зависит от матча калининградской "Балтики" с махачкалинским "Динамо", который пройдет 25 ноября.

Ранее 24 ноября путевку в плей-офф пути РПЛ завоевал московский ЦСКА.