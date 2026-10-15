"Рубин" проиграл "Оренбургу" в Казани в мачте Кубка России

"Оренбург" обыграл "Рубин" в матче Кубка России "Рубин" проиграл "Оренбургу" в Казани в мачте Кубка России

Москва15 окт Вести.Футболисты "Оренбурга" одержали в Казани крупную победу над "Рубином" в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России – 4:1.

У гостей мячи забили Егор Назаренко (6-я минута), Ренат Голыбин (10-я), Данила Хотулев (69-я) и Андрей Касаджиков (77-я). "Красно-зеленые" смогли ответить лишь голом Ульви Бабаева на 90+3-й минуте.

"Оренбург" и "Рубин" играют в одной группе с московскими "Спартаком" и "Родиной". "Оренбург" после этой победы вышел на второе место в группе A, "Рубин" расположился на третьем.

В 5-м туре команда из Оренбурга примет "Родину", а "Рубин" сыграет на выезде со "Спартаком". Оба матча намечены на 28 октября.

14 октября в матчах четвертого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России петербургский "Зенит" обыграл махачкалинское "Динамо" (2:1), а московский ЦСКА разгромил "Ростов" (4:0).