"Локомотив" обыграл "Родину" в первом матче после отставки Галактионова "Локомотив" обыграл "Родину" в первом матче под руководством Овчинникова

Москва22 ноя Вести.Московский футбольный "Локомотив" одержал победу над столичной "Родиной" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча, которая состоялась в Химках, завершилась со счетом 1:0​​​. На 8-й минуте точным ударом в ворота противника отличился Андрей Мостовой.

"Локомотив" провел первую игру после отставки Михаила Галактионова с поста главного тренера команды, о которой стало известно 17 ноября. В тот же день исполняющим обязанности главного тренера московского клуба назначили Сергея Овчинникова.

"Локомотив" после этой победы набрал 14 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице РПЛ. "Родина" с 12 очками теперь располагается одной строкой ниже - на 14-м месте.