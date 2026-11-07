Футболисты "Ахмата" победили "Родину" в первом матче под руководством Гусева

"Ахмат" обыграл "Родину" после отставки Черчесова и прихода Гусева Футболисты "Ахмата" победили "Родину" в первом матче под руководством Гусева

Москва7 ноя Вести.В Грозном завершилась встреча 14-го тура чемпионата России по футболу между местным "Ахматом" и московской "Родиной". Хозяева поля обыграли соперника со счетом 1:0.

Грозненские футболисты вышли вперед на 35-й минуте. За "Ахмат" отличился Клисман Цаке. Больше забитых мячей зрители не увидели.

Игра с "Родиной" стала первой для Ролана Гусева в качестве главного тренера чеченской команды. На этом посту он сменил уволенного ранее Станислава Черчесова.

"Ахмат" прервал семиматчевую серию без побед во всех турнирах. Грозненцы занимают 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. Московский клуб находится на 13-м месте с 12 баллами.

В следующем туре "Ахмат" на выезде сыграет с ЦСКА, а "Родина" примет на своем поле "Локомотив".