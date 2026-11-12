Майкла Каррика отправили в отставку с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик уволен с поста главного тренера футболистов "Манчестер Юнайтед"

Москва12 ноя Вести.Руководство "Манчестер Юнайтед" отправило Майкла Каррика в отставку с поста главного тренера футболистов команды, сообщается на официальном сайте английского клуба.

Каррик возглавил МЮ в январе 2026 года после увольнения из команды португальского специалиста Рубена Аморима. При его руководстве "красные дьяволы" финишировали на третьем месте в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) и вернулись в Лигу чемпионов.

После завершения сезона Каррик подписал новый контракт с клубом сроком до 30 июня 2028 года. Однако в нынешнем сезоне команда стартовала неудачно набрав 8 очков в 10 матчах АПЛ. МЮ занимает 18-е место в таблице лиги, идя в "зоне вылета".

Каррик ранее уже был исполняющим обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" в 2021 году. В бытность футболистом он выступал за манкунианцев с 2006 по 2018 год, став с командой 5-кратным чемпионом Англии, а также выиграв Лигу чемпионов (2008) и Лигу Европы (2017).