Москва5 ноя Вести.Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский нападающий Криштиану Роналду после завершения карьеры хотел бы стать главным тренером или владельцем английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" (МЮ), заявил бывший тренер Роналду по физической подготовке Мик Клегг в интервью изданию Manchester Evening News.

По мнению Клегга, Роналду может стать особенным тренером, поскольку слывет непредубежденным человеком и прислушивается к людям.

Кроме того, Роналду много наблюдал за работой тренеров и знает, кто хороший тренер, а кто плохой, отметил Клегг.

Мне кажется, он с удовольствием стал бы главным тренером или владельцем "Манчестер Юнайтед". В этом его особенность, он всегда планирует. Он не из тех, кто просто ждет, пока все произойдет само собой приводит издание слова Клегга

Роналду объявил 5 ноября о завершении карьеры в национальной сборной Португалии. При этом 41-летний португалец записал видео, в котором поблагодарил своих болельщиков за поддержку.