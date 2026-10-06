Роналду извинился за уход из сборной и заявил, что готов вернуться Криштиану Роналду признал вину за уход из сборной и готов к наказанию

Москва6 окт Вести.Нападающий и капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду опубликовал открытое письмо, в котором заявил, что не намерен завершать выступления за национальную команду. Об этом сообщает португальское издание A Bola.

Я должен извиниться перед товарищами по сборной за то, что покинул сбор. Несмотря на абсолютную потерю доверия к слову главного тренера сборной, как смогут засвидетельствовать те, кто присутствовал при этих разговорах, мне не следовало этого делать. Ответственность лежит исключительно на мне написал спортсмен

Футболист принес официальные извинения партнерам по сборной и болельщикам за то, что самовольно покинул расположение команды перед матчем. Роналду обвинил главного тренера Жорже Жезуша в невыполнении обещаний и нарушении слова, что привело к абсолютной потере доверия к нему. При этом форвард признал, что его уход был ошибкой, ответственность за которую полностью лежит на нем самом.

Спортсмен добавил, что как капитан заслуживает наказания со стороны Федерации футбола Португалии без каких-либо смягчающих обстоятельств. Он выразил надежду вернуться в состав сборной после отбытия дисквалификации, если будет находиться в хорошей игровой форме и стабильно забивать за свой клуб.