Зидан заявил, что "снимает шляпу" перед Роналду за великую карьеру Зидан назвал "великой" карьеру Криштиану Роналду

Москва4 окт Вести.Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан заявил, что пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский футболист Криштиану Роналду сделал "великую карьеру". Слова Зидана передает телеканал RMC Sport.

Мы должны отдать должное его великой карьере. подчеркнул Зидан

По оценке тренера, Роналду достиг выдающихся результатов в футболе.

Снимаю шляпу перед Криштиану [Роналду] сказал Зидан

Зидан подчеркнул, что Роналду помог одержать команде множество побед.

41-летний португалец выступает в чемпионате Саудовской Аравии. В прошлом сезоне он стал чемпионом страны в составе команды "Аль-Наср".