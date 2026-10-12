Москва12 октВести.Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский нападающий Криштиану Роналду считает, что он величайший футболист всех времен. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN Portugal.
Я величайший в истории, точка. Когда речь заходит о забитых голах, цифры говорят сами за себя. Я не знаю никого, кто был бы лучше менясказал спортсмен
Роналду также посетовал на то, что "люди не ценят ту форму", в которой он находится сейчас, и голы, которые он забивает.
Если я дойду до тысячи голов, это будет потрясающедобавил он
Ранее стало известно, что Роналду временно отстранен от выступления за сборную Португалии по футболу. Причиной стал его самовольный отъезд с тренировочного сбора.