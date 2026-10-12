"Я величайший в истории, точка": Роналду о своей футбольной карьере Роналду назвал себя величайшим футболистом всех времен

Москва12 окт Вести.Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский нападающий Криштиану Роналду считает, что он величайший футболист всех времен. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN Portugal.

Я величайший в истории, точка. Когда речь заходит о забитых голах, цифры говорят сами за себя. Я не знаю никого, кто был бы лучше меня сказал спортсмен

Роналду также посетовал на то, что "люди не ценят ту форму", в которой он находится сейчас, и голы, которые он забивает.

Если я дойду до тысячи голов, это будет потрясающе добавил он

Ранее стало известно, что Роналду временно отстранен от выступления за сборную Португалии по футболу. Причиной стал его самовольный отъезд с тренировочного сбора.