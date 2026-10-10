Москва10 октВести.Нападающий Криштиану Роналду временно отстранен от выступления за сборную Португалии по футболу. Об этом сообщила газета A Bola.
Причиной, как утверждает источник, стал самовольный отъезд Роналду с тренировочного сбора.
Игрок официально отстранен от игрговорится в публикации
Дисциплинарный совет португальской сборной начал разбирательство.
Ранее нападающий и капитан сборной Португалии опубликовал открытое письмо, в котором заявил, что не намерен завершать выступления за национальную команду. Он также принес извинения товарищам по команде.