Роналду отстранен от выступления за португальскую сборную Сборная Португалии отстранила Роналду от выступлений

Москва10 окт Вести.Нападающий Криштиану Роналду временно отстранен от выступления за сборную Португалии по футболу. Об этом сообщила газета A Bola.

Причиной, как утверждает источник, стал самовольный отъезд Роналду с тренировочного сбора.

Игрок официально отстранен от игр говорится в публикации

Дисциплинарный совет португальской сборной начал разбирательство.

Ранее нападающий и капитан сборной Португалии опубликовал открытое письмо, в котором заявил, что не намерен завершать выступления за национальную команду. Он также принес извинения товарищам по команде.