Москва7 октВести.Нападающему сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду грозит дисквалификация продолжительностью сроком до полугода. Причиной может стать его несанкционированный выезд из расположения национальной команды, сообщила местная газета A Bola

Юрист Гонсало Алмейда в интервью изданию заявил, что в соответствии со статьей 160 дисциплинарного регламента Португальской футбольной федерации в отношении футболиста могут открыть дисциплинарное дело.

По регламенту национальной федерации, если игрок, вызванный в сборную, без уважительной причины пропускает тренировку, матч или другое мероприятие команды, то ему может быть назначена дисквалификация на срок от одного до шести месяцев.

Я не вижу причин, по которым его нельзя было бы наказать

добавил юрист

Ранее в СМИ появлялась информация о разногласиях между Роналду и главным тренером сборной Жорже Жезушем. Тренер не включил игрока в состав на матч Лиги наций против Норвегии.

После этого глава Федерации футбола Португалии организовал консультации с обеими сторонами, по результатам которых сообщалось, конфликт был исчерпан.

Однако на пресс-конференции перед встречей португальцев с командой Дании Жезуш допустил, что Роналду пропустит и эту игру. В ответ футболист незамедлительно покинул сбор.

Позднее Роналду извинился за свой поступок, добавив, что главный тренер не сдержал данное ему обещание.