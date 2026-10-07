Роналду могут дисквалифицировать на полгода за отъезд из сборной Португалии

Стало известно, как могут наказать Роналду за отъезд из сборной Португалии Роналду могут дисквалифицировать на полгода за отъезд из сборной Португалии

Москва7 окт Вести.Нападающему сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду грозит дисквалификация продолжительностью сроком до полугода. Причиной может стать его несанкционированный выезд из расположения национальной команды, сообщила местная газета A Bola

Юрист Гонсало Алмейда в интервью изданию заявил, что в соответствии со статьей 160 дисциплинарного регламента Португальской футбольной федерации в отношении футболиста могут открыть дисциплинарное дело.

По регламенту национальной федерации, если игрок, вызванный в сборную, без уважительной причины пропускает тренировку, матч или другое мероприятие команды, то ему может быть назначена дисквалификация на срок от одного до шести месяцев.

Я не вижу причин, по которым его нельзя было бы наказать добавил юрист

Ранее в СМИ появлялась информация о разногласиях между Роналду и главным тренером сборной Жорже Жезушем. Тренер не включил игрока в состав на матч Лиги наций против Норвегии.

После этого глава Федерации футбола Португалии организовал консультации с обеими сторонами, по результатам которых сообщалось, конфликт был исчерпан.

Однако на пресс-конференции перед встречей португальцев с командой Дании Жезуш допустил, что Роналду пропустит и эту игру. В ответ футболист незамедлительно покинул сбор.

Позднее Роналду извинился за свой поступок, добавив, что главный тренер не сдержал данное ему обещание.