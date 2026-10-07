Москва7 октВести.Нападающему сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду грозит дисквалификация продолжительностью сроком до полугода. Причиной может стать его несанкционированный выезд из расположения национальной команды, сообщила местная газета A Bola
Юрист Гонсало Алмейда в интервью изданию заявил, что в соответствии со статьей 160 дисциплинарного регламента Португальской футбольной федерации в отношении футболиста могут открыть дисциплинарное дело.
По регламенту национальной федерации, если игрок, вызванный в сборную, без уважительной причины пропускает тренировку, матч или другое мероприятие команды, то ему может быть назначена дисквалификация на срок от одного до шести месяцев.
Я не вижу причин, по которым его нельзя было бы наказатьдобавил юрист
Ранее в СМИ появлялась информация о разногласиях между Роналду и главным тренером сборной Жорже Жезушем. Тренер не включил игрока в состав на матч Лиги наций против Норвегии.
После этого глава Федерации футбола Португалии организовал консультации с обеими сторонами, по результатам которых сообщалось, конфликт был исчерпан.
Однако на пресс-конференции перед встречей португальцев с командой Дании Жезуш допустил, что Роналду пропустит и эту игру. В ответ футболист незамедлительно покинул сбор.
Позднее Роналду извинился за свой поступок, добавив, что главный тренер не сдержал данное ему обещание.