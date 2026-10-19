Роналду дисквалифицировали на 30 дней за отъезд со сборов португальской сборной Португальская футбольная федерация дисквалифицировала Роналду на 30 дней

Москва19 окт Вести.Португальская футбольная федерация дисквалифицировала нападающего Криштиану Роналду на 30 дней за самовольный уход с тренировочных сборов национальной сборной. Решение опубликовано на сайте организации. Кроме того, спортсмен оштрафован на 255 евро.

Дисциплинарный совет Португальской футбольной федерации, секция по непрофессиональному футболу, постановляет по настоящему делу полностью удовлетворить обвинение и, соответственно, признать Криштиану Роналду душ Сантуша Авейру виновным в совершении умышленного дисциплинарного нарушения говорится в документе

30 сентября Роналду самовольно покинул расположение сборной Португалии в Копенгагене за день до матча с Данией. Причиной этого поступка, по информации издания Globo, стал конфликт футболиста с тренером португальской команды Жорже Жезушем. Сам Жезуш ссору с Роналду отрицал.

10 октября нападающего отстранили от выступления за сборную и начали против него дисциплинарное разбирательство.