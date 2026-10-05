Жезуш: Роналду может вернуться в сборную Португалии, когда захочет

Жезуш заявил, что Роналду может вернуться в сборную Португалии Жезуш: Роналду может вернуться в сборную Португалии, когда захочет

Москва5 окт Вести.Главный тренер футбольной сборной Португалии Жорже Жезуш заявил, что 41-летний Криштиану Роналду может вернуться в команду страны, когда сам этого пожелает.

Если он играет и хочет быть в национальной команде, он может вернуться, когда захочет, почему бы и нет? приводит издание A Bola слова Жезуша

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду покинул расположение сборной Португалии. По данным португальской прессы, между Роналду и тренерским штабом национальной сборной на днях произошел конфликт. Главный тренер решил не выпускать Роналду на поле в игре против Норвегии, и футболист остался недоволен этим.

Роналду может быть дисквалифицирован после того, как он покинул расположение сборной Португалии по футболу.