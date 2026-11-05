Роналду выступил против прощального матча за сборную из-за ссоры с тренером

Прощальный матч Роналду за сборную Португалии может не состояться Роналду выступил против прощального матча за сборную из-за ссоры с тренером

Москва5 ноя Вести.Объявивший о завершении карьеры в сборной Португалии Криштиану Роналду не готов к проведению прощального матча в национальной команде. Об этом сообщает портал Observador.

По его информации, знаменитый футболист откажется от масштабных проводов из-за ссоры с главным тренером сборной Жорже Жезушом.

Отмечается, что Португальская федерация футбола пообещала Роналду организовать для него прощальную игру. Президент FPF Педру Проэнса даже договорился о телефонном разговоре тренера с футболистом, однако последний отказался общаться с наставником сборной.

Ранее федерация дисквалифицировала Роналду на 30 дней за самовольный уход с тренировочных сборов национальной команды. Причиной поступка игрока стала ссора с Жезушем, который оставил в запасе форварда на игру с Норвегией.