В Португалии обсуждают прощальный матч Роналду после конфликта с тренером Для Криштиану Роналду могут организовать прощальный матч в сборной

Москва4 окт Вести.Нападающий Криштиану Роналду может вернуться в сборную Португалии ради проведения прощального матча. Об этом сообщает портал OneFootball со ссылкой на французскую газету L'Equipe.

По информации издания, в Португальской федерации футбола (FPF) кулуарно обсуждают организацию прощальной встречи для 41-летнего форварда. Ранее руководство FPF предпринимало попытки урегулировать конфликт между Роналду и главным тренером национальной команды Жорже Жезушем.

Конфронтация обострилась после того, как специалист оставил игрока в запасе на матч Лиги наций против Норвегии и объявил, что тот вновь не выйдет в стартовом составе на игру с Данией. После этого капитан самовольно покинул расположение сборной и улетел в Мадрид, пообещав раскрыть подробности своего решения позже.