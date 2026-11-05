Криштиану Роналду заявил, что больше не будет играть за сборную Португалии Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии

Москва5 ноя Вести.Португальский футболист Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в национальной команде. Соответствующее заявление он сделал в своих соцсетях.

41-летний португалец записал видео продолжительностью в пять минут, в котором поблагодарил болельщиков за поддержку.

Португальцы, это было непростое решение. Но сегодня пришел тот день, когда я расстаюсь с футболкой национальной команды под номером 7. Пришло время передать это в будущее сказал Роналду в видеообращении

Роналду является рекордсменом мира по количеству матчей и голов за сборную: на его счету 234 игры и 146 забитых мячей за сборную Португалии. В национальную команду он вызывался с 2003 года.

В середине октября Португальская футбольная федерация дисквалифицировала Роналду на 30 дней и оштрафовала на 255 евро за самовольный уход с тренировочных сборов национальной сборной. По информации издания Globo, причиной такого поступка футболиста мог стать его конфликт с главным тренером португальской команды Жорже Жезушем.