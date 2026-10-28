Москва28 окт Вести.Криштиану Роналду победил в голосовании за "Золотой мяч всех времен". Португальского нападающего признали лучшим бомбардиром в истории футбола, сообщила пресс-служба журнала France Football.

Организаторы устроили платное голосование за лучший "Золотой мяч" в истории. Победу в нем одержал Роналду, впервые получивший награду в 2008 году. Тогда он играл за "Манчестер Юнайтед", с которым выиграл чемпионат Англии и Лигу чемпионов. Впоследствии Роналду завоевал приз еще четыре раза.

Каждый голос болельщика стоил €1. "Золотой мяч" 2008 года набрал 75% голосов. В тройку лучших также вошли награды 2012 и 2017 годов: их получили аргентинский форвард Лионель Месси и Роналду соответственно.

Церемония вручения "Золотого мяча" состоялась 26 октября в Лондоне. Приз лучшему футболисту мира в сезоне 2025/26 получил нападающий "Баварии" Гарри Кейн.