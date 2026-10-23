Москва23 окт Вести.Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский нападающий Криштиану Роналду стал первым среди действующих спортсменов, кто заработал 2 миллиарда долларов. Об этом сообщило издание Forbes.

По оценке журналистов, за сезон 2026/27 спортсмен заработает 250 миллионов долларов за выступления в составе саудовского футбольного клуба "Аль-Наср", а также 50 миллионов долларов от рекламных контрактов и других проектов.

Вместе с тем, отметило издание, отметку в 2 миллиарда долларов в следующем году может преодолеть аргентинский нападающий Лионель Месси.

Ранее Роналду назвал себя величайшим футболистом всех времен. Спортсмен также заявил о планах забить 1 тысячу голов до завершения карьеры.