Организаторы "Золотого мяча" объявили десять претендентов на награду

Стали известны десять главных претендентов на получение "Золотого мяча" Организаторы "Золотого мяча" объявили десять претендентов на награду

Москва26 окт Вести.France Football, основатель премии "Золотой мяч", объявил первые результаты голосования. Названы футболисты, занявшие места с 11-го по 29-е.

Организаторы награды обнародовали список десяти лучших претендентов. Порядок мест в рейтинге этот перечень не отражает.

Среди десяти лучших претендентов на награду оказались футболисты нескольких клубов. "Баварию" в этом списке представляют Гарри Кейн и Майкл Олисе, а "ПСЖ" — Фабиан Руис, Усман Дембеле и Хвича Кварацхелия.

По разным оценкам, фаворитом голосования является Гарри Кейн, выступающий за "Баварию" и сборную Англии. Среди основных претендентов на награду также Ламин Ямаль "Барселона" и Килиан Мбаппе "Реал Мадрид".

Церемония вручения главной индивидуальной футбольной награды стартует в 23:00 мск.