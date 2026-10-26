Москва26 октВести.France Football, основатель премии "Золотой мяч", объявил первые результаты голосования. Названы футболисты, занявшие места с 11-го по 29-е.
Организаторы награды обнародовали список десяти лучших претендентов. Порядок мест в рейтинге этот перечень не отражает.
Среди десяти лучших претендентов на награду оказались футболисты нескольких клубов. "Баварию" в этом списке представляют Гарри Кейн и Майкл Олисе, а "ПСЖ" — Фабиан Руис, Усман Дембеле и Хвича Кварацхелия.
По разным оценкам, фаворитом голосования является Гарри Кейн, выступающий за "Баварию" и сборную Англии. Среди основных претендентов на награду также Ламин Ямаль "Барселона" и Килиан Мбаппе "Реал Мадрид".
Церемония вручения главной индивидуальной футбольной награды стартует в 23:00 мск.