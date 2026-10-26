Месси не будет участвовать в церемонии вручения награды "Золотой мяч"

Месси не примет участия в церемонии вручения "Золотого мяча" Месси не будет участвовать в церемонии вручения награды "Золотой мяч"

Москва26 окт Вести.Аргентинский нападающий Лионель Месси не будет присутствовать на церемонии вручения "Золотого мяча". Об этом сообщает издание The Touchline на своей странице в X.

В публикации отмечается, что ранее СМИ анонсировали посещение церемонии Месси. По некоторым данным, аргентинец должен был вручить награду победителю. Впоследствии эта информация опроверглась.

Ранее Месси забил мяч и отдал две результативные передачи в своем прощальном матче за национальную команду.

"Золотой мяч" - награда лучшему футболисту мира по итогам года по версии журнала France Football, приз вручается с 1956 года. Месси - рекордсмен "Золотого мяча", он 8 раз признавался лучшим игроком мира. Церемония вручения приза по итогам 2026 года пройдет в Лондоне 26 октября и начнется в 23:00 мск.