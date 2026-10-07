Месси реализовал пенальти в прощальном матче за сборную Аргентины Месси отметился голом в последнем матче за сборную Аргентины

Москва7 окт Вести.Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил гол и отдал две результативные передачи в своем прощальном матче за национальную команду.

Аргентинская команда со счетом 3:0 обыграла футболистов из Бенина. Встреча состоялась в Буэнос-Айресе. По голу забили Николас Отаменди, Нико Пас и Месси, который реализовал пенальти.

Всего у аргентинского форварда 208 матчей за сборную, в которых он забил 126 голов и отдал 69 результативных передач. В 2005 году он дебютировал в составе национальной команды. Вместе с ней Месси завоевал золото чемпионата мира по футболу 2022 года и серебро турнира 2026 года.

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" в конце августа сообщил о завершении международной карьеры. Месси признался, что принял это решение после финала чемпионата мира 2026 года, в котором аргентинцы уступили испанцам.