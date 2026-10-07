Месси: будет очень больно не выступать за сборную Аргентины

Месси признался, что ему будет больно больше не играть за Аргентину Месси: будет очень больно не выступать за сборную Аргентины

Москва7 окт Вести.Знаменитому футболисту Лионелю Месси будет больно завершить выступления за сборную Аргентины. Об этом он рассказал после прощального матча за национальную команду.

Последнюю игру за Аргентину нападающий провел на стадионе "Монументаль" в Буэнос-Айресе против Бенина. Месси забил с пенальти и отдал две результативные передачи.

Было огромной честью защищать эту футболку более 20 лет… Больше не приезжать сюда – это будет очень больно. Клянусь вам, я хотел бы приезжать всю жизнь, потому что играть за сборную Аргентины – это самое прекрасное, что может случиться сказал спортсмен

Футболист также отметил, что чемпионат мира 2026 года оказался для него непростым. По его словам, команда отдала все силы в борьбе за победу и всегда выкладывалась на поле ради национальной сборной.

Месси выступал за Аргентину с 2005 года. На его счету 208 матчей и 126 голов за национальную команду. Об уходе он объявил в конце августа.