Сборная Аргентины в прощальном матче Лионеля Месси обыграла команду Бенина Прощальный матч Месси в составе сборной Аргентины закончился победой над Бенином

Москва7 окт Вести.В товарищеском матче в Буэнос-Айресе, который стал прощальным для восьмикратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси в составе сборной Аргентины по футболу, аргентинская команда со счетом 3:0 обыграла футболистов из Бенина.

Голы в составе победителей забили Николас Отаменди (48-я минута), Николас Пас (61-я) и Лионель Месси, реализовавший пенальти на 71-й минуте.

Месси, который вывел команду на поле в качестве капитана, отыграл весь матч, забил гол и отдал две передачи. Для него эта встреча стала 208-й в составе национальной сборной.

В этом матче аргентинская команда вышла в футболках специального дизайна: фамилии и номера игроков были выполнены золотым цветом, а на спине красовалось "майское солнце" — один из национальных символов страны.

В конце августа Месси, выступавший за клуб "Интер Майами" в североамериканской MLS, объявил о завершении международной карьеры. Он признался, что решение было принято 21 июля — спустя два дня после финала чемпионата мира.

В сентябре Ассоциация футбола Аргентины (AFA) вызвала нападающего на товарищеский матч с Бенином.

39-летний Месси — лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины. Он единственный в мире восьмикратный обладатель "Золотого мяча". В активе форварда 208 матчей и 126 голов за национальную команду.

В составе сборной он дважды становился победителем Кубка Америки (2021, 2024), выиграл чемпионат мира 2022 года, дважды завоевывал серебро мировых первенств (2014, 2026) и побеждал в "Финалиссиме" (2022).

Среди других достижений капитана аргентинской сборной — золото Олимпиады в 2008 году, а также две победы в соревнованиях Кубка Америки (2021, 2024).