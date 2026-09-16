Месси вызван в сборную Аргентины на предстоящие товарищеские матчи

Месси вызвали в сборную Аргентины на товарищеские матчи Месси вызван в сборную Аргентины на предстоящие товарищеские матчи

Москва16 сен Вести.Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси вошел в состав сборной Аргентины, чтобы провести с командой предстоящие товарищеские матчи, сообщает Ассоциация футбола Аргентины (Asociacion del Futbol Argentino, AFA).

AFA рассматривает возможность пригласить Месси на предстоящие игры сборной для проведения прощального матча. Аргентина проведет товарищеские матчи с Боливией, Буркина-Фасо и Бенином.

Месси объявил о завершении карьеры в национальной команде. Аргентинец является чемпионом мира (2022 год), двукратным серебряным призером мундиалей (2014 год, 2026 год), олимпийским чемпионом (2008 год), а также двукратным обладателем Кубка Америки (2021 год, 2024 год).