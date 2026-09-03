Матчи чемпионата Аргентины по футболу прервут на десятой минуте в честь Месси

В Аргентине приостановят футбольные матчи на 10-й минуте в честь Месси Матчи чемпионата Аргентины по футболу прервут на десятой минуте в честь Месси

Москва3 сен Вести.Матчи женских и мужских футбольных чемпионатов Аргентины приостановят на 10-й минуте в честь завершившего карьеру в сборной страны Лионеля Месси. Об этом сообщает Ассоциации футбола Аргентины (AFA).

Игры прервут для проведения минутной акции аплодисментов в знак признания заслуг 39-летнего футболиста.

Ранее восьмикратный обладатель "Золотого мяча" и чемпион мира 2022 года Лионель Месси объявил о завершении карьеры в составе сборной Аргентины по футболу. Об этом прославленный спортсмен объявил на своей странице в социальной сети, опубликовав фото своего заявления.

Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино выступил с теплыми словами в адрес Лионеля Месси в связи с завершением карьеры аргентинского футболиста в национальной команде.

Вся Аргентина и все болельщики "Барселоны" гордятся тем наследием, что Лионель Месси оставил в национальной команде. Об этом заявили в пресс-службе испанского клуба.