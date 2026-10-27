Москва27 окт Вести.Начало церемонии вручения "Золотого мяча" отложили на полчаса из-за пробок. Изначально мероприятие должно было начаться в 23:00 по московскому времени. Об этом сообщил портал Movistar.

Мероприятие впервые проходило в Лондоне. Во время церемонии были определены лучшие игроки сезона-2025/26 в мужском и женском футболе по версии журнала France Football, а также названы лидирующие молодые игроки, главные тренеры, вратари и клубы по итогам прошедшего сезона.

"Золотой мяч" вручается с 1956 года. До 1994 года его мог получить только игрок из Европы, который выступал за европейский клуб. В 1995 году на награду позволили претендовать футболистам любой национальности, которые играют в Европе.