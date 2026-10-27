Ямаль третий раз подряд стал лучшим молодым футболистом мира

Ямаль на вечере "Золотого мяча" получил награду лучшего молодого футболиста мира Ямаль третий раз подряд стал лучшим молодым футболистом мира

Москва27 окт Вести."Трофей Копа" — награду лучшему молодому футболисту мира — в рамках проходящей в Лондоне церемонии вручения премии "Золотой мяч" получил нападающий "Барселоны" и сборной Испании 19-летний Ламин Ямаль. Форвард удостоен этой звания в третий раз подряд.

Трофей ему передал бывший нападающий и главный тренер сборной Украины, обладатель "Золотого мяча" 2004 года Андрей Шевченко. Действующим обладателем приза является форвард французского "ПСЖ" Усман Дембеле.

Среди других претендентов на "трофей Копа" были: Керим Алайбегович ("Ювентус"), Айюб Буадди ("Манчестер Сити"), Пау Кубарси ("Барселона"), Ян Диоманде ("Реал"), Леннарт Карл ("Бавария"), Эли Крупи («Борнмут"), Йохан Манзамби ("Астон Вилла"), Ибрахим Маза ("Байер") и Варрен Заир-Эмери ("ПСЖ").

На церемонии вручения "Золотого мяча" не присутствовал экс-капитан и бывший нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. Об уходе из команды он объявил в конце августа.