Москва27 октВести."Трофей Копа" — награду лучшему молодому футболисту мира — в рамках проходящей в Лондоне церемонии вручения премии "Золотой мяч" получил нападающий "Барселоны" и сборной Испании 19-летний Ламин Ямаль. Форвард удостоен этой звания в третий раз подряд.
Трофей ему передал бывший нападающий и главный тренер сборной Украины, обладатель "Золотого мяча" 2004 года Андрей Шевченко. Действующим обладателем приза является форвард французского "ПСЖ" Усман Дембеле.
Среди других претендентов на "трофей Копа" были: Керим Алайбегович ("Ювентус"), Айюб Буадди ("Манчестер Сити"), Пау Кубарси ("Барселона"), Ян Диоманде ("Реал"), Леннарт Карл ("Бавария"), Эли Крупи («Борнмут"), Йохан Манзамби ("Астон Вилла"), Ибрахим Маза ("Байер") и Варрен Заир-Эмери ("ПСЖ").
На церемонии вручения "Золотого мяча" не присутствовал экс-капитан и бывший нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. Об уходе из команды он объявил в конце августа.