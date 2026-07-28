Зидан возглавил французскую сборную по футболу Зидан сменил Дешама на посту тренера сборной Франции по футболу

Москва28 июл Вести.Чемпион мира в качестве игрока и трехкратный победитель Лиги чемпионов как главный тренер Зинедин Зидан возглавил сборную Франции. Об этом заявил президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло на встрече с журналистами.

Уточняется, что соглашение действует до 2030 года.

С 1994 по 2006 год Зидан выступал за сборную Франции, в общей сложности забив 31 гол. В 1998 году вместе с национальной командой он стал чемпионом мира, а в 2000 году чемпионом Европы.

Ранее стало известно, что Андреа Пирло не будет тренировать сборную Италии. По информации La Gazzetta dello Sport, возможное назначение итальянца вызвало политические споры из-за его контактов с российской букмекерской конторой.