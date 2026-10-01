Москва5 окт Вести.Сборная Португалии победила национальную команду Норвегии в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций. Встреча проходила в Порту и завершилась со счетом 2:1.

В составе португальской сборной отличились Жоау Канселу и Гонсалу Рамуш на 38-ой и 79-ой минутах матча соответственно. В команде Норвегии отметился на 36-ой минуте встречи Кристофер Айер.

Сборная Португалии лидирует в турнирной таблице группы 4. С 12 очками она обеспечила выход в четвертьфинал турнира. На втором месте команда Дании с 6 очками, на третьем – сборная Уэльса, имеющая на своем счет 3 очка, и на четвертом – команда Норвегии также с 3 очками.

14 ноября пройдет встреча сборных Португалии и Дании, а команда Норвегии примет сборную Уэльса на домашнем стадионе.

Ранее сообщалось, что знаменитый 41-летний футболист Криштиану Роналду решил закончить карьеру в сборной Португалии. Он покинул расположение команды 1 октября после конфликта с тренерским штабом.