Москва18 нояВести.Сборная Норвегии по футболу обыграла национальную команду Дании в матче шестого тура Лиги наций. Встреча в Копенгагене завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
Датчане по ходу матча вели 2:0 благодаря голам Расмуса Хейлунна и Пьера-Эмиля Хейбьерга, однако дубль Эрлинга Холанда и гол Мартина Эдегора принесли норвежцам волевую победу.
Сборная Норвегии с 9 очками пробилась в четвертьфинал турнира со второго места группы 4 лиги А. Первую строчку заняла Португалия, в ее активе после победы над командой Уэльса 15 очков.
Ранее португальцы проиграли первый матч после ухода из команды форварда Криштиану Роналду. Их встреча со сборной Дании завершилась со счетом 1:4.