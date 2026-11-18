Норвегия одержала волевую победу над Данией и вышла в 1/4 футбольной Лиги наций

Сборная Норвегии по футболу вышла в четвертьфинал Лиги наций, обыграв Данию Норвегия одержала волевую победу над Данией и вышла в 1/4 футбольной Лиги наций

Москва18 ноя Вести.Сборная Норвегии по футболу обыграла национальную команду Дании в матче шестого тура Лиги наций. Встреча в Копенгагене завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Датчане по ходу матча вели 2:0 благодаря голам Расмуса Хейлунна и Пьера-Эмиля Хейбьерга, однако дубль Эрлинга Холанда и гол Мартина Эдегора принесли норвежцам волевую победу.

Сборная Норвегии с 9 очками пробилась в четвертьфинал турнира со второго места группы 4 лиги А. Первую строчку заняла Португалия, в ее активе после победы над командой Уэльса 15 очков.

Ранее португальцы проиграли первый матч после ухода из команды форварда Криштиану Роналду. Их встреча со сборной Дании завершилась со счетом 1:4.