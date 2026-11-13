Сборная Италии одержала победу над командой Франции в Лиге наций Италия победила Францию со счетом 3:1

Москва13 ноя Вести.Сборная Италии со счетом 3:1 победила команду Франции в пятом туре группового раунда Лиги наций. У победителей дубль оформил Франческо Эспозито (26-я и 75-я минуты), еще один мяч забил Давиде Фраттези (63-я). У французов отличился Майкл Олисе (10-я). На 60-й минуте Себастьяно Эспозито из итальянской команды не реализовал пенальти.

В другом матче группы 1 элитного дивизиона Бельгия оказалась сильнее Турции — 2:1.

Итальянцы, в активе которых 10 очков, лидируют в турнирной таблице по дополнительным показаниям, далее располагаются французы (10), бельгийцы (9) и турки (0).

В заключительном туре 15 ноября Италия на выезде сыграет с Бельгией, а Франция примет Турцию.

Четвертьфиналистами Лиги наций до этого стали команды Португалии и Англии.