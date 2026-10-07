Испанцы продлили беспроигрышную серию до 42 игр и вышли в 1/4 финала Лиги наций

Испания продлила рекордную серию до 42 матчей и вышла в 1/4 финала Лиги наций Испанцы продлили беспроигрышную серию до 42 игр и вышли в 1/4 финала Лиги наций

Москва7 окт Вести.Сборная Испании по футболу одержала победу над командой Хорватии со счетом 2:1 в четвертом туре группового этапа Лиги наций.

У испанцев дубль оформил Микель Мерино, отличившийся на 61-й и 89-й минутах. Единственный гол в составе хорватской сборной на 17-й минуте забил Иван Перишич. После его удаления на 80-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве.

Эта победа позволила Испании продлить беспроигрышную серию до 42 матчей, установив новый рекорд. Ранее испанцы превзошли достижение сборной Италии, которая не проигрывала 37 встреч подряд с 2018 по 2021 год под руководством экс-тренера петербургского "Зенита" Роберто Манчини.

В стартовом туре Лиги наций испанцы переиграли Англию (3:2), затем Хорватию (4:1) и Чехию (3:1). Таким образом, Испания с 12 очками заняла первое место в группе 3 высшего дивизиона Лиги наций.

Ранее стало известно, что первым четвертьфиналистом Лиги наций стала команда Португалии.