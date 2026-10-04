Испания победила Чехию в Лиге наций и продлила рекордную серию до 41 игры

Испанцы продлили рекордную беспроигрышную серию, победив чехов в Лиге наций Испания победила Чехию в Лиге наций и продлила рекордную серию до 41 игры

Москва4 окт Вести.Сборная Испании одержала очередную победу в Лиге наций: в Овьедо подопечные Луиса де ла Фуэнте разгромили команду Чехии со счетом 3:1. Таким образом испанские футболисты продлили беспроигрышную серию до 41 матча, улучшив собственный рекорд.

В составе победителей голами отметились Ламин Ямаль (6-я минута), Родри (35-я) и Микель Мерино (89-я). У чехов единственный мяч на счету Иржи Сламы (69-я минута). На 85-й минуте гости остались вдесятером — с поля был удален Ладислав Крейчий.

До Испании рекорд продолжительности беспроигрышных игр принадлежал Италии — 37 матчей без поражений в период с 2018 по 2021 год, когда сборную возглавлял Роберто Манчини, ранее работавший с петербургским "Зенитом".

В предыдущих двух турах Лиги наций испанцы оказались сильнее англичан (3:2) и хорватов (4:1). В четвертом туре испанская команда встретится с хорватами, а чехи сыграют с англичанами. Оба матча пройдут 6 октября.

Согласно регламенту соревнований, две сильнейшие сборные каждой группы элитного дивизиона выходят в четвертьфинал, аутсайдеры опускаются во второй по силе дивизион. Команды, занявшие третьи места, проведут переходные матчи с обладателями вторых мест во второй по силе лиге — их соперники определят, кто выступит в элитном дивизионе в следующем розыгрыше.