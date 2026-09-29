Москва29 сенВести.Испанская футбольная сборная одержала победу над командой Хорватии со счетом 4:1 в рамках второго тура Лиги наций УЕФА.
За команду победителей голы забили Ламин Ямаль (2-я и 63-я минуты), Марк Пубиль (31) и Нико Уильямс (89), а за хорватскую сборную отличился Дион Беле (28-я минута).
Отмечается, что после прошедшего матча Испания продлила свою рекордную беспроигрышную серию до 40 официальных встреч.
В предыдущем туре Лиги наций сборная Испании одержала победу над сборной Англии.
По результатам того матча беспроигрышная серия Испании составила 39 матчей (при подсчете не учитываются матчи, завершившиеся серией пенальти, а также товарищеские встречи).