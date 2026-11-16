Серия из 44 игр без поражений завершена: испанцы уступили сборной Англии Испания после поражения в Лиге наций прервала рекордную беспроигрышную серию

Москва16 ноя Вести.Сборная Англии по футболу обыграли команду Испании в шестом, заключительном туре группового раунда Лиги наций и прервали рекордную 44-матчевую серию испанцев без поражений в официальных играх в игровое время.

Матч группы 3 дивизиона A прошел в Мадриде и завершился победой англичан — 3:2.

У победителей забили Гарри Кейн (45-я минута, с пенальти), Эзри Конса (53-я) и Бен Уайт (57-я). В составе "красной фурии" отличились Микель Оярсабаль (65-я минута, с пенальти) и Нико Уильямс (75-я). С 63-й минуты после удаления Эллиота Андерсона англичане играли в меньшинстве.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отсчитывала беспроигрышную серию национальной команды с марта 2023 года — после поражения от Шотландии в отборочном турнире к Евро-2024.

В дальнейшем испанцы провели 44 официальных матча без поражений, выиграв чемпионат Европы (2024) и мировое первенство (2026). При этом в финале Лиги наций 2025 года Испания уступила Португалии в серии пенальти.

Ранее в пятом туре группового этапа Лиги наций сборная Португалии с разгромным счетом проиграла Дании (1:4) первый после ухода Криштиану Роналду матч.